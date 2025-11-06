Новое здание школы в селе Алпоуд Бардинского района

В Азербайджане последовательно реализуются проекты по модернизации образовательной инфраструктуры. Новые и капитально реконструированные школы создают комфортные, безопасные и современные условия обучения для учащихся.

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования, новое здание средней школы села Алпоуд Бардинского района на 264 места является продолжением работы в этом направлении. В результате проекта в селе сформирована современная, безопасная и соответствующая стандартам образовательная среда.

В рамках проекта полностью обновлена и приведена в соответствие с современными стандартами необходимая инфраструктура. Для обеспечения высокого уровня организации учебного процесса в школе имеются 11 учебных классов, подготовительный класс, 2 лаборатории, 2 кабинета технологии, кабинеты информатики и допризывной подготовки, а также библиотека и читальный зал.