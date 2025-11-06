Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона

Тегеран (Иран). Женщины вышли на митинг с макетами ракет у бывшего посольства США, отмечая 46-ю годовщину начала иранского кризиса с заложниками. В 1979 году 52 сотрудника посольства удерживались в качестве заложников в течение 444 дней
Тавила (Судан). Люди массово бегут после падения Эль-Фашера. В лагерях уже размещены 652 000 беженцев
Сидней (Австралия). Двенадцать человек были арестованы после ожесточенного столкновения между полицией и пропалестинскими группами на выставке вооружений
Токчхон (Северная Корея). Ким Чен Ын с солдатами во время визита в штаб-квартиру 11-го корпуса Северокорейской народной армии
Наблус (Западный берег). Израильские солдаты проверяют удостоверения личности палестинцев, въезжающих на их территорию для сбора оливок во время ежегодного сезона сбора
Себу (Филиппины). Последствия тайфуна "Калмаеги"
Гиза (Египет). Посетители засняли на фото и видео золотую погребальную маску фараона Тутанхамона в первый день посещения Большого Египетского музея после официального открытия