Тегеран (Иран). Женщины вышли на митинг с макетами ракет у бывшего посольства США, отмечая 46-ю годовщину начала иранского кризиса с заложниками. В 1979 году 52 сотрудника посольства удерживались в качестве заложников в течение 444 дней

Тавила (Судан). Люди массово бегут после падения Эль-Фашера. В лагерях уже размещены 652 000 беженцев

Сидней (Австралия). Двенадцать человек были арестованы после ожесточенного столкновения между полицией и пропалестинскими группами на выставке вооружений

Токчхон (Северная Корея). Ким Чен Ын с солдатами во время визита в штаб-квартиру 11-го корпуса Северокорейской народной армии

Наблус (Западный берег). Израильские солдаты проверяют удостоверения личности палестинцев, въезжающих на их территорию для сбора оливок во время ежегодного сезона сбора

Себу (Филиппины). Последствия тайфуна "Калмаеги"

Гиза (Египет). Посетители засняли на фото и видео золотую погребальную маску фараона Тутанхамона в первый день посещения Большого Египетского музея после официального открытия

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1462
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 914
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 833
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 826
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1835
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1471
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4341
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 612
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3621
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7256

