Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Болгары взялись за Сороса

Болгарские депутаты в среду проголосовали за создание временной комиссии, которая будет расследовать деятельность Джорджа Сороса, его сына Александра Сороса и их фондов на территории Болгарии. Об этом сообщает болгарская служба «Радио Свобода».

За создание комиссии по Соросу проголосовали прежде всего оппозиционные депутаты – в частности, пророссийское «Возрождение» и популисты из партий МЕЧ и «Есть такой народ».

В то же время решение поддержали болгарские социалисты и часть депутатов от блока ГЕРБ-СДС, входящих в правительственную коалицию.

Инициатором шага стала партия «Движение за права и свободы» (ДПС) Деляна Пеевского – олигарха, против которого введены санкции США и Великобритании из-за его причастности к масштабной коррупции.

ДПС уже почти год пыталась продвинуть свою идею о создании комиссии по расследованию деятельности Сороса, но до сих пор не удавалось собрать необходимое большинство для ее поддержки.

Фонд Сороса «Открытое общество» начал свою деятельность в Софии в 1990 году, сразу после падения коммунистического режима.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану
Подписаться