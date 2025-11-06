Демократы ушли

Кабинет Министров премьера Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии, утвердил свою отставку на заседании 6 ноября, передает Novinky.

Чешское правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания палаты депутатов парламента Чехии, выборы в которую состоялись в октябре. Правительство ожидает, что глава государства поручит ему выполнять обязанности до назначения нового кабмина.

Ранее президент Чехии Петр Павел поручил лидеру победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрею Бабишу провести переговоры о формировании нового правительства.

Бабиш пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии.

Politico со ссылкой на аналитиков сообщило, что победа ANO на парламентских выборах может привести к напряженности в отношениях Чехии с Евросоюзом и НАТО.