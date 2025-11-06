USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Демократы ушли

19:43 312

Кабинет Министров премьера Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии, утвердил свою отставку на заседании 6 ноября, передает Novinky.

Чешское правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания палаты депутатов парламента Чехии, выборы в которую состоялись в октябре. Правительство ожидает, что глава государства поручит ему выполнять обязанности до назначения нового кабмина.

Ранее президент Чехии Петр Павел поручил лидеру победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрею Бабишу провести переговоры о формировании нового правительства.

Бабиш пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии.

Politico со ссылкой на аналитиков сообщило, что победа ANO на парламентских выборах может привести к напряженности в отношениях Чехии с Евросоюзом и НАТО.

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 1468
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве все еще актуально
16:30 914
Важное соглашение Казахстана с США
Важное соглашение Казахстана с США ОБНОВЛЕНО 19:37
19:37 836
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона
Впервые: погребальная маска фараона Тутанхамона объектив haqqin.az
19:14 827
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память
18:44 1837
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией
Армения готовится подписать многомиллиардное оборонное соглашение с Индией главное на этот час; все еще актуально
15:25 3002
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
Налог на топливо в Азербайджане повысили в 3,5 раза
18:52 1472
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО
Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО фото; новость дополнена
13:28 4342
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
Парламент Болгарии отменил запрет президента на продажу «Лукойла»
18:40 613
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива главное на этот час
16:45 3621
Предложение Пашиняна Азербайджану
Предложение Пашиняна Азербайджану все еще актуально
13:01 7257

