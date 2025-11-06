Путин собирает резервы для будущих войн

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв российских граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Другой закон, подписанный им же, разрешает мобилизацию резервистов даже в мирное время.
Директор берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, комментируя в беседе с haqqin.az данное решение, отметил, что Путин, по-видимому, формирует резерв для будущих военных действий.
«Я бы не хотел впадать в алармизм и говорить, что речь идет о прямой подготовке к войне с Европой, - отметил Стратиевский. - Но это явный и тревожный сигнал: администрация Владимира Путина, а значит и он сам, готовятся воевать всерьез и надолго, по крайней мере, пока в Украине».
По словам эксперта, многое зависит от того, как долго Кремль сможет опираться на контрактников. Информация о наборе на контрактную службу остается противоречивой. В частности, неизвестно, удается ли военкоматам действительно привлекать достаточное число добровольцев. Введение круглогодичного призыва и мобилизация резервистов, по мнению Стратиевского, создает стратегический ресурс, который Путин сможет использовать по своему усмотрению.
«Опыт широкомасштабного вторжения в Украину научил нас осторожности: в декабре 2021-го 95 процентов западных аналитиков и российских оппозиционеров утверждали, что большую войну Путин не начнет. Но это произошло, и теперь мы уже три с половиной года живем в координатах большой европейской войны», - констатирует эксперт. Поэтому Евросоюз, НАТО и США должны воспринимать такие сигналы со всей серьезностью.
Особое внимание эксперт уделил тотальной милитаризации российского общества.
«Я провел масштабное исследование для фонда Фридриха Эберта, — рассказал он. — За 25 лет мы видим не просто рост милитаризма, а глубокую перестройку общественного сознания. Военное воспитание начинается уже с детских садов, куда приходят так называемые ветераны СВО, рассказывают малышам, что есть добро и зло, и проводят с ними «уроки мужества». Затем следуют кадетские классы, «Юнармия», патриотические сборы. Эта обработка идет системно, особенно на оккупированных территориях Украины».
По мнению Стратиевского, это не временная мобилизационная кампания, а продуманный проект, рассчитанный на десятилетия. Путин, считает эксперт, давно уже развернул в России масштабную программу идеологической перестройки.
«Война в российском восприятии перестала быть трагедией и превратилась в нечто «хорошее», в источник национальной гордости, — утверждает Стратиевский. — Государственная пропаганда делает все, чтобы слово «мир» ассоциировалось в сознании россиян со слабостью».
Стратиевский напомнил, что в советское время, несмотря на агрессивную внешнюю политику, официальная идеология всегда опиралась на понятие мира.
«СССР участвовал в войнах, осуществлял интервенции, но улицы украшали плакаты «СССР — оплот мира», дети учили стихи о мире, а «борьба за мир» была центральной темой всей советской идеологии. Сегодня же в России само слово «мир» вызывает подозрения, и любой, кто высказывается за прекращение войны, может быть обвинен в предательстве», — отметил политолог.
По словам Дмитрия Стратиевского, все это ясно указывает на подготовку Кремля к долгому противостоянию с Западом.