Путин собирает резервы для будущих войн

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв российских граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Другой закон, подписанный им же, разрешает мобилизацию резервистов даже в мирное время. Директор берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, комментируя в беседе с haqqin.az данное решение, отметил, что Путин, по-видимому, формирует резерв для будущих военных действий.

«Я бы не хотел впадать в алармизм и говорить, что речь идет о прямой подготовке к войне с Европой, - отметил Стратиевский. - Но это явный и тревожный сигнал: администрация Владимира Путина, а значит и он сам, готовятся воевать всерьез и надолго, по крайней мере, пока в Украине». По словам эксперта, многое зависит от того, как долго Кремль сможет опираться на контрактников. Информация о наборе на контрактную службу остается противоречивой. В частности, неизвестно, удается ли военкоматам действительно привлекать достаточное число добровольцев. Введение круглогодичного призыва и мобилизация резервистов, по мнению Стратиевского, создает стратегический ресурс, который Путин сможет использовать по своему усмотрению. «Опыт широкомасштабного вторжения в Украину научил нас осторожности: в декабре 2021-го 95 процентов западных аналитиков и российских оппозиционеров утверждали, что большую войну Путин не начнет. Но это произошло, и теперь мы уже три с половиной года живем в координатах большой европейской войны», - констатирует эксперт. Поэтому Евросоюз, НАТО и США должны воспринимать такие сигналы со всей серьезностью.

Особое внимание эксперт уделил тотальной милитаризации российского общества. «Я провел масштабное исследование для фонда Фридриха Эберта, — рассказал он. — За 25 лет мы видим не просто рост милитаризма, а глубокую перестройку общественного сознания. Военное воспитание начинается уже с детских садов, куда приходят так называемые ветераны СВО, рассказывают малышам, что есть добро и зло, и проводят с ними «уроки мужества». Затем следуют кадетские классы, «Юнармия», патриотические сборы. Эта обработка идет системно, особенно на оккупированных территориях Украины». По мнению Стратиевского, это не временная мобилизационная кампания, а продуманный проект, рассчитанный на десятилетия. Путин, считает эксперт, давно уже развернул в России масштабную программу идеологической перестройки. «Война в российском восприятии перестала быть трагедией и превратилась в нечто «хорошее», в источник национальной гордости, — утверждает Стратиевский. — Государственная пропаганда делает все, чтобы слово «мир» ассоциировалось в сознании россиян со слабостью».