Один из самых влиятельных политиков в США завершает карьеру

Член Палаты представителей от Демократической партии 85-летняя Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет переизбираться в Конгресс США на новый срок. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Я не буду переизбираться в Конгресс. Я с нетерпением и чувством благодарности жду своего последнего года на посту вашего представителя. По мере продвижения вперед я хочу сказать городу, который я люблю, следующее: Сан-Франциско, знай свою силу. Мы творили историю. Мы добились прогресса», — заявила политик в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско.

Пелоси завершает свою почти сорокалетнюю карьеру в Конгрессе, за время которой она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей, а также одним из самых влиятельных американских политиков современности.

Президент США Дональд Трамп назвал отказ Нэнси Пелоси баллотироваться в конгресс «великим событием». Такой комментарий политик дал телеканалу Fox News.

«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны... Я очень горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент», — сказал Трамп, назвав Пелоси крайне переоцененным политиком.

