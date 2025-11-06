Наказание за поцелуй президента

Мехико (Мексика). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подала официальную жалобу на мужчину, который поцеловал ее на улице. Инцидент произошел во время ее общения с гражданами - пьяный мужчина подошел к президенту, обнял ее и пытался поцеловать (видеокадр)
Нью-Йорк (США). Сторонники празднуют победу 34-летнего социалиста и мусульманина Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Тегеран (Иран). Женщина проходит мимо антиамериканского рекламного щита с надписью: «За обещаниями свободы в США скрывается разрушение, вызванное доверием к Америке»
Константиновка (Украина). Военнослужащие идут по дороге, покрытой сеткой против дронов
Гиза (Египет). Ребенок рассматривает золотой гроб древнеегипетского фараона Тутанхамона в Большом Египетском музее
Сидней (Австралия). Суперлуна «Бобровая луна»
Кашмир (Индия). Первый снегопад сезона