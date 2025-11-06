Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?

Из-за пролетающих из Беларуси в Литву воздушных шаров авиакомпании Air Baltic, Oro Navigacija и другие были вынуждены изменить расписание своих рейсов.
Задержано и перенесено время вылетов и посадок самолетов, направляющихся из Литвы в Польшу, Германию, Турцию и другие страны. Представители компании Air Baltic признали, что сбои, вызванные воздушными шарами, повлияли на общую работу авиакомпании. По-прежнему остается закрытым аэропорт Шяуляя. За последние две недели из-за метеозондов в аэропортах Литвы было отменено более 190 рейсов, пострадали свыше 30 тысяч пассажиров.
Литовские власти называют вторжение воздушных шаров в свое воздушное пространство гибридной атакой Минска. В ответ Вильнюс на месяц закрыл границу с Беларусью. Исключение сделано лишь для дипломатов, граждан Европейского союза, возвращающихся в Литву через пункт пропуска Мядининкай, и россиян, следующих транзитом в Калининград.
Ситуацию с «воздушной блокадой» Литвы комментирует для haqqin.az белорусский политический аналитик, руководитель Института исследований безопасности имени Костюшко Вадим Можейко.
- Как в Беларуси объясняют историю с воздушными шарами, фактически парализовавшими литовское небо?
- В Минске делают вид, что ничего необычного не происходит. Но говорить о том, что Беларусь получила контроль над литовским небом, было бы серьезным преувеличением. Литовское воздушное пространство, как и любое пространство страны, являющейся членом НАТО, контролируется национальными ВВС при поддержке авиации союзников — Испании, Венгрии, Германии. Проблема в другом: аэропорт Вильнюса находится всего в 30 километрах от государственной границы с Республикой Беларусь, потому он крайне чувствителен к любым нарушениям воздушного пространства. Достаточно незначительной провокации — и аэропорт из-соображений безопасности закрывают.
Воздушные шары и метеозонды — это элемент гибридной войны, которую Беларусь и Россия ведут против Европы. Их цель — продемонстрировать уязвимость инфраструктуры НАТО. Официально Минск и Москва отрицают свою причастность, но очевидно, что такие «контрабандные зондовые» атаки не происходят случайно.
- Некоторые эксперты утверждают, что теперь полеты метеозондов из Беларуси прекратились. С чем это связано? С погодными условиями или с решением Литвы закрыть границу?
- Ветер в Беларуси действительно дует по-разному, но главную роль сыграли ответные меры Вильнюса. Литва не просто закрыла границу, но и предупредила: если атаки продолжатся, будет поставлен вопрос о перекрытии транзита в Калининград, который до сих пор осуществляется по давним международным соглашениям. Для России этот транзит — чрезвычайно чувствительная тема, и Вильнюс таким образом демонстрирует готовность пойти на крайние меры.
Разумеется, закрытие границы невыгодно и самой Литве: пострадали деловые контакты, поездки белорусов к родственникам, приграничная торговля. Однако Вильнюс сделал ставку на безопасность и добился результата.
- Можно ли считать, что в гибридной войне наступило временное перемирие?
- Я бы не называл это перемирием. Граница остается закрытой, гражданская авиация все еще работает с ограничениями. Возможно, через 20 дней, если Вильнюс откроет границу и воздушные шары не появятся вновь, можно будет говорить о стабилизации. Пока же речь идет лишь о тактической паузе.
Следует помнить, что через литовско-белорусскую границу регулярно перемещалось множество людей — прежде всего белорусов, у которых там семьи и работа. Закрытие границы противоречит долгосрочным интересам Минска, ведь Беларусь фактически теряет прямой доступ в Европу.
- Можно ли сказать, что в результате этой операции Москва достигла своих целей?
- В какой-то степени да. Россия и Беларусь проверили реакцию НАТО, прощупали уязвимые места. Москва действует в духе «пришел — ударил — ушел», создавая постоянное напряжение на периферии альянса.
Инциденты с воздушными шарами, возможно, прекратятся, но сама стратегия не изменится. Россия и Беларусь будут искать новые формы давления — от кибератак до воздушных провокаций. Это не перемирие, а смена инструментов.
- Значит, можно ожидать новых эпизодов неконвенциональной войны?
- Безусловно. Это и есть логика гибридного противостояния: не переходить грань прямой конфронтации, но постоянно держать противника в состоянии тревоги. Для Москвы важно создавать ощущение, что НАТО не всесильно и что даже небольшие акции способны дезорганизовать систему безопасности Североатлантического альянса. Следовательно, такие атаки будут повторяться — пусть в иной форме и под другими предлогами, но все с той же целью - проверить Запад на прочность.