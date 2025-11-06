Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?

Из-за пролетающих из Беларуси в Литву воздушных шаров авиакомпании Air Baltic, Oro Navigacija и другие были вынуждены изменить расписание своих рейсов. Задержано и перенесено время вылетов и посадок самолетов, направляющихся из Литвы в Польшу, Германию, Турцию и другие страны. Представители компании Air Baltic признали, что сбои, вызванные воздушными шарами, повлияли на общую работу авиакомпании. По-прежнему остается закрытым аэропорт Шяуляя. За последние две недели из-за метеозондов в аэропортах Литвы было отменено более 190 рейсов, пострадали свыше 30 тысяч пассажиров. Литовские власти называют вторжение воздушных шаров в свое воздушное пространство гибридной атакой Минска. В ответ Вильнюс на месяц закрыл границу с Беларусью. Исключение сделано лишь для дипломатов, граждан Европейского союза, возвращающихся в Литву через пункт пропуска Мядининкай, и россиян, следующих транзитом в Калининград. Ситуацию с «воздушной блокадой» Литвы комментирует для haqqin.az белорусский политический аналитик, руководитель Института исследований безопасности имени Костюшко Вадим Можейко.

- Как в Беларуси объясняют историю с воздушными шарами, фактически парализовавшими литовское небо? - В Минске делают вид, что ничего необычного не происходит. Но говорить о том, что Беларусь получила контроль над литовским небом, было бы серьезным преувеличением. Литовское воздушное пространство, как и любое пространство страны, являющейся членом НАТО, контролируется национальными ВВС при поддержке авиации союзников — Испании, Венгрии, Германии. Проблема в другом: аэропорт Вильнюса находится всего в 30 километрах от государственной границы с Республикой Беларусь, потому он крайне чувствителен к любым нарушениям воздушного пространства. Достаточно незначительной провокации — и аэропорт из-соображений безопасности закрывают. Воздушные шары и метеозонды — это элемент гибридной войны, которую Беларусь и Россия ведут против Европы. Их цель — продемонстрировать уязвимость инфраструктуры НАТО. Официально Минск и Москва отрицают свою причастность, но очевидно, что такие «контрабандные зондовые» атаки не происходят случайно. - Некоторые эксперты утверждают, что теперь полеты метеозондов из Беларуси прекратились. С чем это связано? С погодными условиями или с решением Литвы закрыть границу? - Ветер в Беларуси действительно дует по-разному, но главную роль сыграли ответные меры Вильнюса. Литва не просто закрыла границу, но и предупредила: если атаки продолжатся, будет поставлен вопрос о перекрытии транзита в Калининград, который до сих пор осуществляется по давним международным соглашениям. Для России этот транзит — чрезвычайно чувствительная тема, и Вильнюс таким образом демонстрирует готовность пойти на крайние меры. Разумеется, закрытие границы невыгодно и самой Литве: пострадали деловые контакты, поездки белорусов к родственникам, приграничная торговля. Однако Вильнюс сделал ставку на безопасность и добился результата.