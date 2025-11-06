USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине

20:19 1289

Украине грозят «вечная война» и постепенная потеря территорий, если страны Европы не изменят подход к поддержке Киева. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

«Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — сказал он.

В частности, экс-генсек Североатлантического альянса предложил создать воздушный щит над территорией Украины. «Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы противовоздушной и противоракетной обороны», — добавил он.

Также Расмуссен призвал к развертыванию иностранного контингента в Украине до того, как будет заключено соглашение о прекращении огня.

ЭТО ВАЖНО

