Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Президент Палестины у Папы Римского

20:31 530

6 ноября Папа Римский Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. 

По сообщению пресс-службы Ватикана, «в ходе дружеской беседы была подчеркнута необходимость оказания неотложной помощи гражданскому населению Газы и прекращения конфликта, стремясь к решению на основе принципа двух государств».

Этот визит состоялся почти через месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Отвечая на вопросы журналистов, Аббас отметил, что «пришел к Папе Франциску, потому что не может забыть, что он сделал для Палестины и для палестинского народа, не может забыть, что именно он признал Палестину, так что никому его об этом не пришлось просить», сообщает VaticanNews.

С Папой Римским Львом XIV Махмуд Аббас общался по телефону 21 июля. Темой беседы стало обострение конфликта в секторе Газа и волна насилия в районе Западного берега. В том разговоре Папа Римский призвал к соблюдению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и священных мест, к отказу от любых форм насилия и принудительного перемещения мирных жителей.

Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 290
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 678
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1677
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1732
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 531
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1678
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1291
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2644
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4304
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2368
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3830

