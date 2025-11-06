Президент Палестины у Папы Римского

По сообщению пресс-службы Ватикана, «в ходе дружеской беседы была подчеркнута необходимость оказания неотложной помощи гражданскому населению Газы и прекращения конфликта, стремясь к решению на основе принципа двух государств».

Этот визит состоялся почти через месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Отвечая на вопросы журналистов, Аббас отметил, что «пришел к Папе Франциску, потому что не может забыть, что он сделал для Палестины и для палестинского народа, не может забыть, что именно он признал Палестину, так что никому его об этом не пришлось просить», сообщает VaticanNews.

С Папой Римским Львом XIV Махмуд Аббас общался по телефону 21 июля. Темой беседы стало обострение конфликта в секторе Газа и волна насилия в районе Западного берега. В том разговоре Папа Римский призвал к соблюдению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и священных мест, к отказу от любых форм насилия и принудительного перемещения мирных жителей.