Пенсионеры вышли протестовать

В Париже проходит акция протеста против пенсионной реформы 2023-го года.
Несколько сотен человек вышли на улицы, чтобы потребовать от властей полного отказа от нее, сообщают СМИ.
November 6, 2025
