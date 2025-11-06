400 тысяч человек научатся воевать

USD 1.7000
Польша запускает «крупнейшую в истории» национальную программу военной подготовки wGotowości, в рамках которой планируется обучить 400 тысяч человек до 2027 года, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в ней смогут поучаствовать все желающие: от студентов до пенсионеров. Пилотный этап начнется в ноябре. Тренировки будут проходить в подразделениях Вооруженных сил и Войск территориальной обороны Польши.

Каждый гражданин сможет выбрать интересующий его курс: базовая военная подготовка, первая помощь, выживание и кибербезопасность. До конца 2025 года обучение пройдут 20 тысяч человек. Студентам гражданских вузов, которые решат стать резервистами, будут платить стипендию в размере 1000 злотых в месяц.

«Мы живем в самые опасные времена с окончания Второй мировой войны. У наших границ идет война, на Балтике происходят диверсии, ведется борьба в киберпространстве. Все это побудило нас последние шесть месяцев работать над проектом всеобщей военной подготовки», — сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что wGotowości — первая масштабная инициатива Польши, призванная повысить устойчивость общества и способность граждан реагировать на кризисные ситуации и угрозы. «Безопасность начинается с каждого из нас. Каждый обязан заботиться о своей родине», — подчеркнул министр.

