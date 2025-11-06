Мэр Гюмри попал в больницу

Мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян, ранее арестованный по обвинению во взяточничестве, госпитализирован, его состояние ухудшилось в уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон». Об этом сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян.

«Сегодня, 6 ноября 2025 года, состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, находившегося в ереванском уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон», резко ухудшилось. Сотрудники пенитенциарного учреждения немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, и Вардан Гукасян был доставлен в медицинский центр св. Григор Лусаворич», - сообщила Постанджян в Facebook.

При этом она добавила, что дополнительная информация о состоянии здоровья Гукасяна и дальнейших действиях будет предоставлена по мере необходимости.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании восьми лиц, в том числе и Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Гукасян решением суда был арестован на два месяца.