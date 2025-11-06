USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Мэр Гюмри попал в больницу

21:15 531

Мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян, ранее арестованный по обвинению во взяточничестве, госпитализирован, его состояние ухудшилось в уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон». Об этом сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян.

«Сегодня, 6 ноября 2025 года, состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, находившегося в ереванском уголовно-исполнительном учреждении «Кентрон», резко ухудшилось. Сотрудники пенитенциарного учреждения немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, и Вардан Гукасян был доставлен в медицинский центр св. Григор Лусаворич», - сообщила Постанджян в Facebook.

При этом она добавила, что дополнительная информация о состоянии здоровья Гукасяна и дальнейших действиях будет предоставлена по мере необходимости.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании восьми лиц, в том числе и Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Гукасян решением суда был арестован на два месяца.

Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 296
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 687
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1680
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1734
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 532
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1682
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1296
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2652
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4305
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2374
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3834

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 296
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 687
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1680
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1734
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 532
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1682
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1296
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2652
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4305
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2374
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться