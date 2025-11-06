USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

А семью народного поэта за что?

наши беды
Ульвия Худиева, собкор Фото: Али Султанов, собкор
21:14 1504

В Ясамальском районе Баку, на западном берегу озера Ганлыгёль в одноименном поселке, разгорелся конфликт между семьей народного поэта Азербайджана Джабира Новруза и строительной компанией Kristal Bakı ASC. Родственники поэта утверждают, что их земельный участок и дома были снесены без судебного решения, хотя спор между ними и застройщиком все еще рассматривается в суде.

По данным редакции haqqin.az, в день сноса представители семьи узнали о происходящем от соседей: дома, в которых они жили почти полвека, были разрушены строительной техникой. Пострадали личные вещи, мебель, бытовая техника, а также фруктовые деревья во дворе.

Семья выдающегося азербайджанского поэта Джабира Новруза в беде!

История земельного участка семьи Джабира Новруза восходит к советскому периоду. В 1974 году исполком Баку выделил землю гражданам под ведение подсобного хозяйства — разведение скота, выращивание сельхозпродукции и бытовые нужды. После распада СССР жители продолжили пользоваться этими участками на законных основаниях, и со временем здесь образовался небольшой жилой поселок.

Среди владельцев земли была и семья поэта Джабира Новруза. Земельный участок был официально распределен между тремя членами семьи:

- Тебриз Новрузлу — 256,86 кв. м

- Севда Новрузова — 97,79 кв. м

- Самира Гурбанова — 110,91 кв. м

В 2021 году распоряжением № 340 Исполнительной власти Баку территория поселка была передана компании Kristal Bakı под застройку в рамках проекта Park Yasamal 2, но при условии получения согласия жителей.

Сначала представители компании провели обмер участков и пообещали семье Новруза компенсацию - одну двухкомнатную квартиру и 75 тысяч манатов. Но поскольку собственников было трое, семья потребовала, чтобы каждому предоставили равнозначную компенсацию — по отдельной квартире.

После этого, по словам Тебриза Новрузлу, представители компании исчезли, а вскоре выяснилось, что застройщик подал иск в суд, предлагая уже совсем другие суммы компенсаций:

- Тебриз Новрузлу — 26 000 манатов,

- Севда Новрузова — 46 000 манатов,

- Самира Гурбанова — 18 000 манатов.

Застройщик утверждал, что дома находятся в аварийном состоянии, а их владельцы якобы пытаются «необоснованно обогатиться». Судебное разбирательство по данной тяжбе продолжается до сих пор.

Тем не менее, несмотря на отсутствие решения суда, 24 октября 2025 года дома семьи Новрузлу были снесены. Причем произошло это в тот момент, когда жильцы находились вне дома.

«Во дворе было три строения: дом моей матери площадью 97,79 квадратных метра, дом моей тети — 102 квадратных метра и мой собственный — 256 квадратных метров, - рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az Тебриз Новрузлу, внук поэта Джабира Новруза. - У каждого дома были свои счетчики на свет, газ и воду. Когда я приехал, все уже было разрушено: здания, мебель, деревья. Я зафиксировал это на видео и сразу позвонил в полицию по номеру 102».

Тебриз Новрузлу уточнил, что ворота были демонтированы, строения полностью снесены, фруктовые деревья выкорчеваны, а счетчики и иные элементы имущества вывезены. При этом соседние дома, чьи владельцы также отказались от условий компании, остались нетронутыми.

Семья народного поэта подчеркивает: уничтожение частной собственности без судебного решения является прямым нарушением законодательства Азербайджанской Республики.

Как отвечает на обвинения компания?

«Это не просто спор о квадратных метрах, а вопрос законности и элементарной справедливости, - заявляют родственники. - Если сегодня можно поступить так с семьей народного поэта, то завтра это может случиться с любым гражданином».

По словам Тебриза Новрузлу, в суде юрист компании Kristal Bakı ASC утверждает, что строения были лишь «частично демонтированы», однако никаких документов, подтверждающих законность действий компании, предоставлено не было.

Все факты, включая видеозаписи, фотографии и письменные обращения, были переданы в суд. Потерпевшая семья намерена добиваться возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, а также привлечения к ответственности лиц, допустивших самовольный снос.

Важно также подчеркнуть, что, помимо разрушения домов семьи народного поэта Азербайджана, пострадала инфраструктура района: дорога к жилому массиву оказалась разбита тяжелой техникой, а канализационный люк был вскрыт, что создало угрозу для пешеходов.

В ответ на запрос редакции haqqin.az компания Kristal Bakı заявила, что рассмотрит жалобы только при официальном письменном обращении. Сообщаем компании, что запрос уже направлен. В Министерстве внутренних дел пообещали нашей редакции дать комментарий после проверки обстоятельств.

«Мы не против строительства и развития города, - заявляют родственники поэта. - Но мы требуем соблюдения закона и уважения к человеческому труду, к памяти наших родных. Наши дома снесли без решения суда — это вопиющая несправедливость».

История семьи Джабира Новруза — не единичный случай, а показатель того, как в строительной сфере все еще остаются пробелы в соблюдении законов и защите прав граждан. Этот конфликт — напоминание о необходимости реального контроля за деятельностью застройщиков и уважения к собственности людей, независимо от их статуса и фамилии.

Читайте по теме

Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
5 ноября 2025, 12:27 5650
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 5855
Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
1 ноября 2025, 04:49 6436
Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 298
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 690
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1681
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1734
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 532
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1683
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1298
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2655
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4306
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2377
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3834

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 298
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 690
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1681
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1734
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 532
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1683
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1298
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2655
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4306
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2377
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3834
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться