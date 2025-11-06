А семью народного поэта за что?

В Ясамальском районе Баку, на западном берегу озера Ганлыгёль в одноименном поселке, разгорелся конфликт между семьей народного поэта Азербайджана Джабира Новруза и строительной компанией Kristal Bakı ASC. Родственники поэта утверждают, что их земельный участок и дома были снесены без судебного решения, хотя спор между ними и застройщиком все еще рассматривается в суде. По данным редакции haqqin.az, в день сноса представители семьи узнали о происходящем от соседей: дома, в которых они жили почти полвека, были разрушены строительной техникой. Пострадали личные вещи, мебель, бытовая техника, а также фруктовые деревья во дворе.

История земельного участка семьи Джабира Новруза восходит к советскому периоду. В 1974 году исполком Баку выделил землю гражданам под ведение подсобного хозяйства — разведение скота, выращивание сельхозпродукции и бытовые нужды. После распада СССР жители продолжили пользоваться этими участками на законных основаниях, и со временем здесь образовался небольшой жилой поселок. Среди владельцев земли была и семья поэта Джабира Новруза. Земельный участок был официально распределен между тремя членами семьи: - Тебриз Новрузлу — 256,86 кв. м - Севда Новрузова — 97,79 кв. м - Самира Гурбанова — 110,91 кв. м В 2021 году распоряжением № 340 Исполнительной власти Баку территория поселка была передана компании Kristal Bakı под застройку в рамках проекта Park Yasamal 2, но при условии получения согласия жителей.

Сначала представители компании провели обмер участков и пообещали семье Новруза компенсацию - одну двухкомнатную квартиру и 75 тысяч манатов. Но поскольку собственников было трое, семья потребовала, чтобы каждому предоставили равнозначную компенсацию — по отдельной квартире. После этого, по словам Тебриза Новрузлу, представители компании исчезли, а вскоре выяснилось, что застройщик подал иск в суд, предлагая уже совсем другие суммы компенсаций: - Тебриз Новрузлу — 26 000 манатов, - Севда Новрузова — 46 000 манатов, - Самира Гурбанова — 18 000 манатов. Застройщик утверждал, что дома находятся в аварийном состоянии, а их владельцы якобы пытаются «необоснованно обогатиться». Судебное разбирательство по данной тяжбе продолжается до сих пор.

Тем не менее, несмотря на отсутствие решения суда, 24 октября 2025 года дома семьи Новрузлу были снесены. Причем произошло это в тот момент, когда жильцы находились вне дома. «Во дворе было три строения: дом моей матери площадью 97,79 квадратных метра, дом моей тети — 102 квадратных метра и мой собственный — 256 квадратных метров, - рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az Тебриз Новрузлу, внук поэта Джабира Новруза. - У каждого дома были свои счетчики на свет, газ и воду. Когда я приехал, все уже было разрушено: здания, мебель, деревья. Я зафиксировал это на видео и сразу позвонил в полицию по номеру 102». Тебриз Новрузлу уточнил, что ворота были демонтированы, строения полностью снесены, фруктовые деревья выкорчеваны, а счетчики и иные элементы имущества вывезены. При этом соседние дома, чьи владельцы также отказались от условий компании, остались нетронутыми. Семья народного поэта подчеркивает: уничтожение частной собственности без судебного решения является прямым нарушением законодательства Азербайджанской Республики.