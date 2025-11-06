USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Трамп продлил режим ЧП по Ирану

21:26 280

Президент США Дональд Трамп продлил на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики. Об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Из заявления американского лидера следует, что «отношения [США] с Ираном пока не нормализованы», а «процесс выполнения [двусторонних] соглашений от 19 января 1981 года продолжается».

Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые более года провели в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

«По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны оставаться в силе и после 14 ноября 2025 года», - отмечается в заявлении президента США.

«Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год», - добавил Трамп. 

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран.

Нетаньяху о конфликте с Турцией
Нетаньяху о конфликте с Турцией
22:04 300
Важные заявления спецпосланника Трампа
Важные заявления спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 22:07
22:07 692
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко
20:13 1682
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке
Маленький коммунизм в большом Нью-Йорке горячая тема, все еще актуально
18:27 1734
Мэр Гюмри попал в больницу
Мэр Гюмри попал в больницу
21:15 532
400 тысяч человек научатся воевать
400 тысяч человек научатся воевать
20:55 1684
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
Экс-генсек НАТО о «вечной войне» в Украине
20:19 1298
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az
19:47 2656
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива
Зульфугарлы хотят арестовать в Стамбуле… Из-за кражи топлива все еще актуально
16:45 4306
Наказание за поцелуй президента
Наказание за поцелуй президента объектив haqqin.az
20:03 2379
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
19:09 3835

