Латвия передала Украине бронетехнику

Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишут украинские СМИ.

«Передача машин состоялась сегодня в Риге, на военной базе Адажи», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, бронетранспортеры предназначены для подразделений специальных операций ВСУ.

«Передача Patria демонстрирует дружбу, партнерство и нашу готовность внести максимальный вклад», - заявил министр обороны Латвии Андрис Шпрюдс. По его словам, балтийское государство - член ЕС и НАТО – «всегда поддерживало и продолжает от всего сердца поддерживать Украину».

В свою очередь украинский министр поблагодарил Латвию за передачу бронетранспортеров. Шмыгаль отметил, что, несмотря на развитие дронов и других новых технологий, традиционные системы вооружений по-прежнему играют решающую роль.

«Эти машины - эффективная техника, которая спасает жизни солдат», - сказал Шмыгаль.

По словам министра, Украина получила все 42 бронемашины, обещанные Латвией в рамках программы военной поддержки на 2025 год.

Кроме того, Рига передала Киеву 12 боевых разведывательных машин CVR(T), а также выделила дополнительный взнос в размере 2,2 млн евро на инициативу PURL и оказала финансовую поддержку коалиции Shelter.

