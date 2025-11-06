Важные заявления спецпосланника Трампа

USD 1.7000
В ближайшие часы США объявят о присоединении еще одного государства к «Авраамовым соглашениям». Об этом вечером 6 ноября сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передает Reuters.

Уиткофф не уточнил, о каком именно государстве идет речь и во сколько именно будет сделано официальное заявление о расширении соглашений.

Тем не менее, спецпосланник Трампа сообщил на деловом форуме во Флориде, что он срочно возвращается в Вашингтон в связи с этим объявлением.

«Авраамовы соглашения» были подписаны в 2020 году при посредничестве США и привели к установлению дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими и мусульманскими странами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко. С тех пор Соединенные Штаты продолжают переговоры по поводу расширения соглашений. Процесс присоединения Судана к «Авраамовым соглашениям» начался, но был заморожен из-за внутренней ситуации в стране.

В качестве стран-кандидатов на присоединение к соглашениям ранее называли Саудовскую Аравию, Оман, Нигер, Индонезию, Мавританию, Катар.

Журналист 12-го израильского телеканала Барак Равид сообщил, что, вероятно, к соглашениям присоединится Казахстан. Казахстан — светское государство с мусульманским большинством. Оно установило дипломатические отношения с Израилем более 30 лет назад. В Тель-Авиве работает посольство Казахстана, для израильтян нет ограничений на посещение этой страны или на деловую активность там, пишут СМИ Израиля.

Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявит о присоединении его страны к «Авраамовым соглашениям» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом этой ночью, сообщили американские высокопоставленные источники. 

Хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван оживить «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабо-мусульманским миром под эгидой США, сказал американский высокопоставленный чиновник.

* * * 21:47

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к «Авраамовым соглашениям» присоединится новое государство.

По словам американского спецпосланника, это станет частью расширения мирного альянса Израиля с арабскими странами. 

Уиткофф также сделал заявление по поводу российско-украинского конфликта.

«Решение конфликта между Россией и Украиной — важный шаг, над которым мы будем работать после прекращения войны в Газе», - сказал он.

