В Австрии обнаружен тайник с оружием

Служба внутренней разведки Австрии обнаружила в Вене тайник с оружием, предположительно, связанный с ХАМАС, который был предназначен для «возможных терактов в Европе», пишут зарубежные СМИ.

Сообщается, что чемодан, в котором находились 5 пистолетов и 10 магазинов с патронами, был найден в арендованном складском помещении в австрийской столице.

В МВД страны отметили, что в рамках масштабного расследования в отношении международной террористической организации, связанной с ХАМАС, был арестован 39-летний гражданин Британии, предположительно, «имеющий отношение к этому тайнику». «Согласно текущему состоянию расследования, целями этих атак, вероятно, могли стать израильские или еврейские учреждения в Европе», - подчеркивается в заявлении ведомства.