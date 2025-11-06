Нетаньяху о конфликте с Турцией

Между Турцией и Израилем не должно быть конфликта, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«У стран бывают сложные и порой противоречивые интересы, но не стоит поддаваться наивности. Если вы можете полностью привлечь их на свою сторону — отлично. Если нет, нужно понимать, с кем имеешь дело, и не смотреть на все сквозь розовые очки. Так можно добиться того, что возможно, но важно не ставить под угрозу свои ключевые интересы.

Такой подход я применяю к странам, которые не являются нашими полными союзниками. Именно так я на них смотрю. И эти страны — в частности, Турция — были очень, очень враждебны. Это мягко сказано: в последние годы они проявляли сильную враждебность к Израилю и сионизму. Это прискорбно, ведь между нами не должно быть конфликта. Но мы смотрим на все трезво», — заявил премьер-министр Израиля.