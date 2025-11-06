USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Остановился еще один российский нефтезавод

6 ноября 2025, 22:28 1632

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Волгограде приостановил работу после атаки беспилотников, сообщили Reuters три источника.

Отмечается, что в городе находится ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров днем 6 ноября сообщил, что после массированной атаки беспилотников на регион минувшей ночью «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», но в результате падения обломков произошел пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, там «проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний», передает РБК.

В прошлый раз пожар из-за атаки беспилотников на территории Волгоградского НПЗ возник в августе. Тогда обломки упали на территории завода, в результате произошла утечка нефтепродуктов, говорил губернатор.

