Остановился еще один российский нефтезавод

Отмечается, что в городе находится ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров днем 6 ноября сообщил, что после массированной атаки беспилотников на регион минувшей ночью «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», но в результате падения обломков произошел пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, там «проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний», передает РБК.

В прошлый раз пожар из-за атаки беспилотников на территории Волгоградского НПЗ возник в августе. Тогда обломки упали на территории завода, в результате произошла утечка нефтепродуктов, говорил губернатор.