Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
ЧП на пресс-конференции Трампа

6 ноября 2025, 22:34 2189

В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того как другой его участник упал в обморок.

В момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс. Сзади него находился исполнительный директор другой фармкомпании Майк Дустдар, который внезапно начал придерживать кого-то из участников встречи.

Предположительно, это был представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей, который потерял сознание. Сразу после инцидента представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет.

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2322
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4779
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 211
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 696
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1031
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2545
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1561
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3611
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4618
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1590
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1240

