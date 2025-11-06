USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Эндрю больше не принц

6 ноября 2025, 22:39 722

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишен титула «принц» на фоне скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уведомление об этом напечатано в официальном правительственном издании The Gazette.

Как отмечается, король объявил, что «Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество», а также титулом «принц».

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали вступать в интимную близость.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

