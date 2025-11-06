USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Окамура снял украинский флаг с чешского парламента

видео
6 ноября 2025, 22:52 1592

Новый спикер Палаты депутатов Чехии (нижней палаты парламента - ред.) Томио Окамура в первый день пребывания на должности приказал снять со здания парламента украинский флаг, который висел там в знак поддержки Украины.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в соцсети Х.

«Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему приказу, и это заняло несколько секунд», — заявил Окамура в комментарии для издания iDNES.cz.

Окамура — чешский политик японского происхождения. Перед выборами он заявлял, что ключевым условием входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Окамура утверждал, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Украину в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и увеличилось время ожидания на запись к врачам.

Он считает, что украинцы забирают у чехов работу и мешают брать газ у России. Также Окамура выступил за немедленное снятие украинских флагов с государственных зданий.

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2325
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4780
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 211
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 700
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1034
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2547
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1565
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3613
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4618
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1593
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1240

ЭТО ВАЖНО

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2325
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4780
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 211
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 700
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1034
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2547
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1565
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3613
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4618
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1593
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться