Окамура снял украинский флаг с чешского парламента

Новый спикер Палаты депутатов Чехии (нижней палаты парламента - ред.) Томио Окамура в первый день пребывания на должности приказал снять со здания парламента украинский флаг, который висел там в знак поддержки Украины.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в соцсети Х.

«Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему приказу, и это заняло несколько секунд», — заявил Окамура в комментарии для издания iDNES.cz.

Окамура — чешский политик японского происхождения. Перед выборами он заявлял, что ключевым условием входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Окамура утверждал, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Украину в Чехии ухудшилась доступность арендованного жилья и увеличилось время ожидания на запись к врачам.

Он считает, что украинцы забирают у чехов работу и мешают брать газ у России. Также Окамура выступил за немедленное снятие украинских флагов с государственных зданий.