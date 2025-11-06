Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

«Президент Алиев имеет гораздо более сильную армию. Он воспользовался моментом, чтобы вернуть свое (освобожденные от оккупации территории)», - заявил Уиткофф, комментируя усилия администрации президента США Дональда Трампа по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

По словам Уиткоффа, во время встречи в Овальном кабинете 8 августа глава Белого дома Дональд Трамп спросил у президента Алиева: «Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия». На это глава Азербайджана ответил: «Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно».

Спецпосланник отметил, что это было «потрясающее решение», и привел президента Алиева в качестве примера мудрого государственного руководства.