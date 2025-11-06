USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2329

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - пример настоящего государственного лидерства, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. 

«Президент Алиев имеет гораздо более сильную армию. Он воспользовался моментом, чтобы вернуть свое (освобожденные от оккупации территории)», - заявил Уиткофф, комментируя усилия администрации президента США Дональда Трампа по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

По словам Уиткоффа, во время встречи в Овальном кабинете 8 августа глава Белого дома Дональд Трамп спросил у президента Алиева: «Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия». На это глава Азербайджана ответил: «Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно».

Спецпосланник отметил, что это было «потрясающее решение», и привел президента Алиева в качестве примера мудрого государственного руководства.

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2330
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4780
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 211
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 701
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1036
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2548
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1566
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3615
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4618
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1593
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1241

ЭТО ВАЖНО

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2330
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4780
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 211
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 701
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1036
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2548
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1566
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3615
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4618
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1593
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1241
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться