Трамп о российской нефти

«Они в целом перестали покупать нефть у России», - сказал американский лидер в четверг в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о контактах с индийским руководством.

Также Трамп заявил, что получил приглашение посетить Индию с визитом и намерен его принять.

Как сообщает Reuters, РФ увеличила скидки для Китая и Индии на нефть. По данным четырех источников в сфере торговли и переработки, занимающихся поставками российской нефти, разрыв в цене на флагманскую российскую нефть марки Urals увеличился на 2 доллара и составил около 4 долларов за баррель ниже цены на нефть марки Brent с поставкой в декабре. Это самая большая скидка за последний год.

Скидки пока менее существенные, чем те, которые наблюдались после первой волны масштабных западных санкций в 2022 году, когда они составляли около 8 долларов за баррель.

В то же время зарубежные СМИ пишут, что в России нарастает недобор налогов с нефтяной промышленности по сравнению с прошлым годом — в октябре 2025 года российское правительство получило на 27% меньше денег в качестве налогов, чем в октябре 2024-го.

Темпы снижения доходов растут: с января по май разница с аналогичными месяцами прошлого года составляла 14%, в июне - 17%, в июле — 18%, в августе — уже 20%.