Дроны над еще одним европейским аэропортом

Полеты в аэропорту Гетеборг-Ландветтер на западном побережье Швеции приостановили в четверг после того, как был замечен один или несколько беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство гражданской авиации LFV.

«Беспилотник или беспилотные летательные аппараты были замечены в аэропорту Ландветтер незадолго до 18:00 (17:00 по Гринвичу). Движение транспорта приостановлено, но я не знаю, надолго ли», - сказал сотрудник LFV.

По данным оператора аэропорта Swedavia, эта воздушная гавань является второй по величине в Швеции после стокгольмского аэропорта Арланда.

«Воздушное пространство над Ландветтером в настоящее время закрыто из-за полета беспилотника», - заявила главный операционный директор Swedavia Сюзанна Норман.

«Воздушное пространство будет оставаться закрытым, пока полиция проводит расследование», - сказала она.