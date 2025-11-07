USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Демирташ курду рознь

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:09 145

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели сделал сенсационное обращение к турецкому правительству с призывом освободить сопредседателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН), Селахeттина Демирташа, находящегося под арестом с 2016 года.

Его заявление о том, что «освобождение Демирташа принесет пользу Турции», прозвучало на следующий день после решения Европейского суда по правам человека, касающегося бывшего главы ДПН. Напомним, что 8 июля ЕСПЧ отклонил протест Анкары против решения об освобождении политика, сделав его окончательным.

И снова первая ласточка - Бахчели

После громкого призыва Бахчели, партия которого является союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР), адвокаты Демирташа подали в Анкарский окружной суд ходатайство об его освобождении, сославшись на решение ЕСПЧ. По данным haqqin.az, в Анкарском суде ускорен процесс принятия решения в отношении Демирташа, который уже девять лет отбывает наказание в тюрьме Эдирне. Ожидается, что в ближайшие дни он может быть освобожден. Согласно статье 90 турецкой конституции, внесенной совместными усилиями ПСР и Республиканской народной партии (РНП), Турция обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Однако источники в Анкаре отмечают, что процесс, предполагающий освобождение курдского политика, связан не столько с юридическими аспектами, сколько с проектом «Турция без террора», инициированным самим Бахчели в октябре 2024 года и предполагающим разоружение РПК/ОНС. Сам Демирташ, находящийся под арестом по обвинениям в терроризме, в своем обращении в социальных сетях подчеркнул не столько значение решений ЕСПЧ, сколько «важность братства». Поблагодарив Бахчели за «смелое заявление», он отметил, что лидер ПНД «разрушил табу, существовавшие десятилетиями». Демирташ также заявил о необходимости полного отказа РПК от оружия и поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку проекта «Турция без террора».

Тем временем источники напоминают, что после церемонии сожжения оружия РПК в Северном Ираке 11 июля и последующего заявления 25 октября о полном выводе боевиков из Турции, в регионе сложилась новая ситуация. Партия DEM, которая является преемницей ДПН и одним из партнеров проекта «Турция без террора», после решения РПК о самороспуске и выводе из страны, потребовала от Анкары ответных шагов.

Полвека Демирташу свободы не видать. Но Европа!..

Основные требования касаются амнистии для отдельных членов РПК, не участвовавших в терактах, а также для заключенных, осужденных по обвинениям в связях с организацией. Кроме того, среди требований — улучшение условий содержания лидера РПК Абдуллы Оджалана и освобождение из тюрьмы сопредседателей ДПН Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдага. Ключевые предложения также включают поправки в конституцию Турции, а также в законы о наказаниях и борьбе с терроризмом.

За последние месяцы Анкара уже объявила амнистию для некоторых больных заключенных, связанных с РПК. Также рассматривается возможность амнистии для граждан Турции, находящихся в Северном Ираке и не причастных к терактам. По словам турецких официальных лиц, в перспективе возможно и улучшение условий содержания Абдуллы Оджалана.

После встречи делегации партии DEM с президентом Эрдоганом главный юридический советник президента Мехмет Учум заявил, что будут предприняты новые шаги, и впервые анонсировал «реформы, касающиеся демократии».

Эксперты отмечают, что правительство, учитывая возможные общественные протесты, проявляет осторожность в отношении предложений партии DEM о конституционных и законодательных изменениях. В то же время Анкара настаивает на включении сирийского крыла РПК-ОНС — в процесс «Турция без террора» через его интеграцию в структуры Дамаска и намерена рассмотреть лишь часть требований партии DEM.

Последнее слово за Эрдоганом

Аналитики считают, что использование решения ЕСПЧ для освобождения одного из ключевых лидеров курдской политики, Селахаттина Демирташа, может укрепить процесс разоружения и ликвидации РПК, а также улучшить отношения между Анкарой и партией DEM.

Брат Селахаттина Демирташа, Нуреттин Демирташ, также связан с РПК, а сам бывший депутат парламента Турции и экс-сопредседатель ДПН долгие годы считался одной из центральных фигур неудавшегося «мирного процесса» 2012–2015 годов. Однако после его срыва и призыва Демирташа к уличным акциям во время событий в Кобани в 2015 году столкновения в Диарбекире переросли в кровопролитие — боевики РПК убили 50 граждан.

В 2016 году Демирташ был арестован и приговорен к 42 годам тюрьмы по обвинениям в терроризме. В этом году Европейский суд постановил освободить его. В 2023 году Демирташ заявил о своем уходе из активной политики, а позже публично поддержал проект Девлета Бахчели «Турция без террора».

Читайте по теме

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 6658
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 14:12 4744
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 02:07 8278
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2343
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4783
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 217
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 712
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1042
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2556
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1577
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3621
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4622
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1597
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1243

ЭТО ВАЖНО

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 2343
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 4783
Дроны над еще одним европейским аэропортом
Дроны над еще одним европейским аэропортом
00:05 217
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 712
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 1042
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 2556
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 1577
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 3621
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 4622
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента
Окамура снял украинский флаг с чешского парламента видео
6 ноября 2025, 22:52 1597
Трамп не изменил традиции
Трамп не изменил традиции
6 ноября 2025, 21:26 1243
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться