Демирташ курду рознь

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели сделал сенсационное обращение к турецкому правительству с призывом освободить сопредседателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН), Селахeттина Демирташа, находящегося под арестом с 2016 года. Его заявление о том, что «освобождение Демирташа принесет пользу Турции», прозвучало на следующий день после решения Европейского суда по правам человека, касающегося бывшего главы ДПН. Напомним, что 8 июля ЕСПЧ отклонил протест Анкары против решения об освобождении политика, сделав его окончательным.

После громкого призыва Бахчели, партия которого является союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР), адвокаты Демирташа подали в Анкарский окружной суд ходатайство об его освобождении, сославшись на решение ЕСПЧ. По данным haqqin.az, в Анкарском суде ускорен процесс принятия решения в отношении Демирташа, который уже девять лет отбывает наказание в тюрьме Эдирне. Ожидается, что в ближайшие дни он может быть освобожден. Согласно статье 90 турецкой конституции, внесенной совместными усилиями ПСР и Республиканской народной партии (РНП), Турция обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека. Однако источники в Анкаре отмечают, что процесс, предполагающий освобождение курдского политика, связан не столько с юридическими аспектами, сколько с проектом «Турция без террора», инициированным самим Бахчели в октябре 2024 года и предполагающим разоружение РПК/ОНС. Сам Демирташ, находящийся под арестом по обвинениям в терроризме, в своем обращении в социальных сетях подчеркнул не столько значение решений ЕСПЧ, сколько «важность братства». Поблагодарив Бахчели за «смелое заявление», он отметил, что лидер ПНД «разрушил табу, существовавшие десятилетиями». Демирташ также заявил о необходимости полного отказа РПК от оружия и поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку проекта «Турция без террора». Тем временем источники напоминают, что после церемонии сожжения оружия РПК в Северном Ираке 11 июля и последующего заявления 25 октября о полном выводе боевиков из Турции, в регионе сложилась новая ситуация. Партия DEM, которая является преемницей ДПН и одним из партнеров проекта «Турция без террора», после решения РПК о самороспуске и выводе из страны, потребовала от Анкары ответных шагов.

Основные требования касаются амнистии для отдельных членов РПК, не участвовавших в терактах, а также для заключенных, осужденных по обвинениям в связях с организацией. Кроме того, среди требований — улучшение условий содержания лидера РПК Абдуллы Оджалана и освобождение из тюрьмы сопредседателей ДПН Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдага. Ключевые предложения также включают поправки в конституцию Турции, а также в законы о наказаниях и борьбе с терроризмом. За последние месяцы Анкара уже объявила амнистию для некоторых больных заключенных, связанных с РПК. Также рассматривается возможность амнистии для граждан Турции, находящихся в Северном Ираке и не причастных к терактам. По словам турецких официальных лиц, в перспективе возможно и улучшение условий содержания Абдуллы Оджалана. После встречи делегации партии DEM с президентом Эрдоганом главный юридический советник президента Мехмет Учум заявил, что будут предприняты новые шаги, и впервые анонсировал «реформы, касающиеся демократии». Эксперты отмечают, что правительство, учитывая возможные общественные протесты, проявляет осторожность в отношении предложений партии DEM о конституционных и законодательных изменениях. В то же время Анкара настаивает на включении сирийского крыла РПК-ОНС — в процесс «Турция без террора» через его интеграцию в структуры Дамаска и намерена рассмотреть лишь часть требований партии DEM.