Маск получит рекордную компенсацию

Акционеры Tesla сегодня решат судьбу крупнейшего в истории корпоративного вознаграждения — пакета выплат Илону Маску на сумму $1 трлн. Глава компании предупредил, что покинет Tesla, если предложение не будет одобрено.

Маск утверждает, что дополнительный пакет акций необходим ему для усиления контроля над компанией — с 16% до 25%, чтобы защитить Tesla от давления активист-инвесторов на фоне разработки систем искусственного интеллекта и «армии» человекоподобных роботов.

Ключевую роль сыграют крупнейшие акционеры — Vanguard (7,5%), BlackRock (4%) и State Street (3,4%). Против уже выступил Нефтяной фонд Норвегии, владеющий 1,1% акций, сославшись на «чрезмерный размер вознаграждения и риск зависимости от одного человека».

В рамках нового плана Маск не получает оклада или бонусов. Его вознаграждение полностью зависит от роста капитализации Tesla до $8,5 трлн, увеличения прибыли до $400 млрд и успешных продаж роботов и подписок на автономное вождение. Для получения всех акций Маск должен удерживать их не менее 7,5 лет.