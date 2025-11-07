USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Маск получит рекордную компенсацию

Акционеры Tesla сегодня решат судьбу крупнейшего в истории корпоративного вознаграждения — пакета выплат Илону Маску на сумму $1 трлн. Глава компании предупредил, что покинет Tesla, если предложение не будет одобрено.

Маск утверждает, что дополнительный пакет акций необходим ему для усиления контроля над компанией — с 16% до 25%, чтобы защитить Tesla от давления активист-инвесторов на фоне разработки систем искусственного интеллекта и «армии» человекоподобных роботов.

Ключевую роль сыграют крупнейшие акционеры — Vanguard (7,5%), BlackRock (4%) и State Street (3,4%). Против уже выступил Нефтяной фонд Норвегии, владеющий 1,1% акций, сославшись на «чрезмерный размер вознаграждения и риск зависимости от одного человека».

В рамках нового плана Маск не получает оклада или бонусов. Его вознаграждение полностью зависит от роста капитализации Tesla до $8,5 трлн, увеличения прибыли до $400 млрд и успешных продаж роботов и подписок на автономное вождение. Для получения всех акций Маск должен удерживать их не менее 7,5 лет.

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 4418
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 5432
Таинственные дроны над Европой
Таинственные дроны над Европой ОБНОВЛЕНО 01:55
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
6 ноября 2025, 23:43 1670
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
6 ноября 2025, 23:30 2053
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
6 ноября 2025, 23:29 3646
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
6 ноября 2025, 23:10 2757
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
6 ноября 2025, 21:14 4503
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
6 ноября 2025, 18:44 5057
Три украинских флага вместо одного
Три украинских флага вместо одного видео; ОБНОВЛЕНО 01:43
