Сколько дронов у Киева от Евросоюза?

«Швеция была одной из первых, кто внес свой вклад [в рамках инициативы]. Благодаря этому сотрудничеству наши вооруженные силы уже получили 400 дронов», — сказал Шмыгаль, поблагодарив Стокгольм за участие в PURL.

PURL — инициатива, которая была создана США и НАТО. Она заключается в том, что европейские страны закупают американское оружие для последующей передачи его Украине.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу месяца страна будет производить до 800 дронов-перехватчиков в сутки.