Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Россиянам будет сложнее ездить в Европу

Европейская комиссия рассматривает введение новых правил выдачи виз для граждан РФ. Это подтвердил на брифинге в Брюсселе в четверг, 6 ноября, официальный представитель ведомства Маркус Ламмерт, сообщает DW.

«Мы никогда не комментируем утечки информации. Но я могу подтвердить, что мы рассматриваем введение дополнительных мер и делаем это в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС. Что касается дополнительной информации, то прошу вас следить за будущими решениями», - заявил Ламмерт.

В ответ на вопрос корреспондентки DW он уточнил, что общий запрет на выдачу виз не входит в компетенцию Еврокомиссии и был бы невозможен на уровне всего блока.

«Выдача виз и рассмотрение каждого визового заявления относятся к компетенции государств-членов. Но Европейская комиссия может при необходимости принимать более мягкие или более строгие правила выдачи, например, многократных виз, которые должны соблюдаться всеми консульствами Шенгенской зоны, всегда с учетом миграционных рисков и безопасности конкретной страны», - добавил Ламмерт.

Ранее издание Politico сообщило о планах ЕС запретить выдачу гражданам России многократных шенгенских виз в большинстве случаев. Если такое решение будет принято, россияне смогут получать лишь однократные визы, указало Politico со ссылкой на трех европейских чиновников. Исключения будут сделаны для тех, кто планирует приехать в Европу по гуманитарным причинам, а также для тех, у кого имеется гражданство еще и одной из стран ЕС. Такие меры, как отмечало издание, рассматриваются в качестве «наказания» за продолжающуюся войну в Украине.

