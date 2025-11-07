USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Трамп играет по-крупному

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в американскую экономику к концу первого года своего второго срока, пишут зарубежные СМИ.

«Если взглянуть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций — ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Ранее президент США заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.

Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 4421
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 5432
Таинственные дроны над Европой
Таинственные дроны над Европой ОБНОВЛЕНО 01:55
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
У Трампа рассказали, что может быть после прекращения войны в Украине
Трамп о российской нефти
Трамп о российской нефти
Американцы не приедут
Американцы не приедут ОБНОВЛЕНО 23:29
«Карабах» задушил английского льва
«Карабах» задушил английского льва Карикатура знаменитого Омара Момани; фото
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды
Умер герой, не оставив портрета
Умер герой, не оставив портрета вечная память; все еще актуально
Три украинских флага вместо одного
Три украинских флага вместо одного видео; ОБНОВЛЕНО 01:43
