Трамп играет по-крупному

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на привлечение инвестиций в размере около 21 триллиона долларов в американскую экономику к концу первого года своего второго срока, пишут зарубежные СМИ.

«Если взглянуть на наши показатели, то у нас сейчас было 17 триллионов, у нас будет примерно 21 триллион (инвестиций — ред.) к тому времени, как я завершу свой первый год», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Ранее президент США заявил, что его администрация добилась небывалых успехов в экономике, и пообещал, что в стране скоро вновь заговорят об американской мечте.