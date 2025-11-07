Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа

USD 1.7000
Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение деятельности до тех пор, пока не прекратится война в Украине, сообщил Минфин США. Российская нефтекомпания ЛУКОЙЛ собиралась продать Gunvor свои зарубежные активы.

«Президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. (Пока война не завершится) Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли», — сказано в сообщении Минфина США в соцсети X.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начал перевалку сырья в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций ЛУКОЙЛ и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила ЛУКОЙЛ в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», а британские - дополнительно на месторождения «Карачаганак» в Казахстане и «Шах-Дениз» в Каспийском море.

После этого ЛУКОЙЛ сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее «дочек» намерен продать свои международные активы. 30 октября ЛУКОЙЛ заявил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

