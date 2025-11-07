Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к Авраамовым соглашениям в период второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, сообщил сам глава Белого дома по итогам телефонного разговора между ним, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я только что провел важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру… Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы придать им официальный характер, и еще много стран пытаются присоединиться к этому клубу сильных…» — сообщил Дональд Трамп в Truth Social.

Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что, хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством США.

Авраамовы соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет.

Агентство Kazinform сообщает также о переговорах президентов Казахстана и США Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа в Белом доме. В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля.

Президент Казахстана сказал, что президент США сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Срединного коридора.

Дональд Трамп в свою очередь подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.