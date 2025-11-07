USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

07:20 2222

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к Авраамовым соглашениям в период второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, сообщил сам глава Белого дома по итогам телефонного разговора между ним, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я только что провел важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, присоединившаяся к Авраамовым соглашениям, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру… Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы придать им официальный характер, и еще много стран пытаются присоединиться к этому клубу сильных…» — сообщил Дональд Трамп в Truth Social.

Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что, хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством США.

Авраамовы соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет.

Агентство Kazinform сообщает также о переговорах президентов Казахстана и США Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа в Белом доме. В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля.

Президент Казахстана сказал, что президент США сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Срединного коридора.

Дональд Трамп в свою очередь подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
11:06 176
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению?
11:11 215
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
10:34 577
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
09:59 1043
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция
00:09 4200
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az; все еще актуально
6 ноября 2025, 19:47 5677
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
07:37 2644
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
07:20 2223
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
01:57 5137
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 11137
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 7142

