В Америке выдвинули требование к Орбану: «Откажитесь…»

Группа сенаторов США от обеих партий в преддверии встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с американским президентом Дональдом Трампом 7 ноября призвала Будапешт отказаться от закупки российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую резолюцию.

Как говорится в документе, законодатели обеспокоены тем, что Венгрия не продемонстрировала «никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива». Они призвали Орбана и других потребителей российской нефти и иных ресурсов присоединиться к инициативе Еврокомиссии, которая подразумевает прекращение импорта к 2027 году.

Резолюцию подписали десять сенаторов, в том числе республиканцы Роджер Уикер, Тома Тиллис и Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен и Крис Кунс.

В октябре Министерство финансов США внесло в черный список «Роснефть» и «Лукойл», объяснив меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Трамп вскоре после этого вновь призвал Москву к немедленному прекращению огня. По словам президента США, Орбан просил сделать исключение для Венгрии из санкций против российской нефти, но получил отказ. Венгерский премьер сообщал, что его страна изучает возможность обхода решения Евросоюза о запрете на поставки нефти и газа из России, поскольку отказ от них спровоцирует рост цен для потребителей.