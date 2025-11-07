Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине

USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Соединенные Штаты стремятся к урегулированию между Россией и Украиной, эта работа не завершена, но удалось добиться «большого прогресса», заявил президент Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

Трамп вновь сказал, что Соединенные Штаты «завершили восемь войн за восемь месяцев» и хотят добавить к завершенным еще один — Киева и Москвы.

«Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса. Мы просто хотим прекращения этой войны. Мы бы хотели увидеть прекращения этой войны», — сказал Трамп, выразив уверенность, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

О некотором прогрессе в урегулировании накануне заявил также специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В то же время он признал, что «это сложный конфликт и обе стороны не доверяют друг другу».

Российская сторона ранее отмечала, что желание Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства», но «конфликт» России и Украины «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».

Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
11:06
Битва за Покровск близка к завершению?
11:11
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
10:34
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
09:59
Демирташ курду рознь
00:09
Путин собирает резервы для будущих войн
6 ноября 2025, 19:47
