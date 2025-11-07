Трамп «готов выслушать» Иран

Соединенные Штаты готовы к обсуждению снятия санкций с Ирана, поскольку страна задавалась вопросом о возможности их отмены, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Иран спрашивал, можно ли снять санкции. На Иран наложены очень жесткие санкции США, и это очень затрудняет для страны возможность делать то, что она хотела бы. Я готов выслушать ее, посмотрим, что из этого выйдет, но я был бы открыт для этого», — заявил Трамп журналистам, его слова приводит Reuters.

Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке пока не отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 3 ноября, что сотрудничество между Ираном и США невозможно до тех пор, пока Вашингтон «продолжает поддерживать Израиль, содержать военные базы и вмешиваться в дела Ближнего Востока», передает Reuters.

Санкции США включают практически полное торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Также введены ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.