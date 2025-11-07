USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
08:54 2642

После того как президент Ильхам Алиев официально объявил об открытии транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, мы наблюдаем на Южном Кавказе первые за 35 лет реальные сдвиги в региональной экономике и транспорте. Новая логистика, обеспечивающая доставку товаров в Армению через азербайджанскую территорию, становится одним из ключевых факторов экономической стабилизации региона и практическим подтверждением реализации мирных договоренностей, подписанных 8 августа в Вашингтоне.

В начале ноября грузовой состав с российским зерном проследовал по маршруту Россия — Азербайджан — Грузия — Армения и уже прибыл к месту назначения. Следом из Казахстана в Армению тем же путем отправился еще один поезд с зерновым грузом. Министерство транспорта России подтвердило, что новый маршрут экономически выгоден и позволит существенно разгрузить контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, где долгие годы наблюдается хроническая перегруженность.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что открытие маршрута через Азербайджан стало неожиданным, но отметил его экономический потенциал (на фото первая партия российской пшеницы прибыла по железной дороге через Азербайджан в Армению)

По данным государственной корпорации «Российские железные дороги», планируется регулярная доставка не только зерна, но и других видов продукции, включая контейнерные перевозки из Китая и Казахстана в Армению через Азербайджан. До конца января 2026 года по этому направлению будет отправлено не менее 132 вагонов с пшеницей, прорабатываются новые категории грузов.

Армения ежегодно импортирует около 450–500 тысяч тонн зерна, и почти весь этот объем поступал раньше из России. Новый железнодорожный маршрут через Азербайджан и Грузию снижает транспортные издержки, делает поставки более стабильными и диверсифицирует источники продовольственного импорта. И если раньше армянская экономика зависела от морских поставок через порты Грузии и автомобильные маршруты, то теперь появляется альтернатива, снижающая логистические риски и стоимость доставки.

В Ереване первоначально старались приуменьшить значение этого прорыва. Так, представители оппозиции заявляли, что поставки зерна через Азербайджан «не имеют стратегического веса» и «не решают продовольственных проблем». Однако официальные лица Армении признали, что новый маршрут обеспечивает ощутимое сокращение транспортных расходов и стимулирует приток инвестиций в логистику. Более того, через азербайджанский транзит впервые начал поступать казахстанский экспорт, что уменьшает зависимость Армении от одного поставщика и повышает устойчивость ее продовольственного рынка.

Представители оппозиции Армении старались приуменьшить значение этого прорыва, заявляя, что поставки зерна через Азербайджан якобы «не имеют стратегического веса» и «не решают продовольственных проблем»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что открытие маршрута стало неожиданным, но отметил его экономический потенциал. По его словам, распределение грузопотоков пересматривается с учетом новых возможностей, а заявки на импорт по азербайджанскому направлению растут. Рассматривается также вопрос о запуске обратных поставок — из Армении в Россию, Казахстан и страны Центральной Азии.

Как известно, железнодорожная инфраструктура Армении принадлежит России, а потому восстановление короткого прямого маршрута, не требующего перевалок в грузинских портах, обеспечивает «Российским железным дорогам» дополнительную прибыль. Азербайджан, в свою очередь, получает значительный транзитный доход и укрепляет статус ключевого транспортного узла Южного Кавказа.

Вице-премьер России Алексей Оверчук подчеркнул, что прямое железнодорожное сообщение между Россией и Арменией было установлено впервые со времени обретения Арменией независимости. По его словам, это «ощутимый вклад в укрепление мира на Южном Кавказе» и реальное доказательство способности региональных игроков к совместной экономической интеграции.

Азербайджан превращается в ключевое звено новой транспортной архитектуры региона

По мнению экспертов, восстановление маршрута через территорию Азербайджана открывает новые логистические горизонты: теперь Армения получает прямой выход не только к России, но и к странам Центральной Азии, становясь частью Срединного коридора — Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Европу.

Для Азербайджана это означает расширение роли транзитного хаба между Востоком и Западом, а для Армении — шанс на интеграцию в общекавказскую транспортную систему. По мере роста объема перевозок часть грузов, ранее проходивших через Грузию, неизбежно будет перенаправляться на азербайджанский маршрут, на котором тарифы ниже, а операционные риски существенно меньше.

Таким образом, Азербайджан превращается в ключевое звено новой транспортной архитектуры региона. Экономическая логика — снижение издержек и повышение устойчивости поставок — заставляет соседей пересматривать прежние маршруты и независимо от политических разногласий признавать: путь к устойчивому миру на Кавказе начинается с дорог, по которым движутся поезда.

11:06 178
11:11 220
10:34 578
09:59 1046
00:09 4202
6 ноября 2025, 19:47 5677
07:37 2644
07:20 2223
01:57 5138
