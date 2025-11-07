Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали

USD 1.7000
Швейцарская компания Gunvor не будет покупать зарубежные активы «Лукойла». Представитель нефтетрейдера Сет Пиетрас сообщил Politico, что предложение о покупке отозвано.

Такое решение было принято после того, как Минфин США заявил, что пока не прекратится война в Украине, «Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли».

Заявление Минфина США представитель Gunvor назвал «основанным на в корне неверной информации и лживым». Нефтетрейдер сообщил, что открыто и прозрачно рассказывает о своих владельцах и бизнесе, «уже более десяти лет активно дистанцируется от России» и публично осуждает военные действия.

Gunvor была основана в начале 2000-х годов шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и российским предпринимателем Геннадием Тимченко, которого называют одним из близких друзей президента РФ Владимира Путина. В 2014 году Тимченко продал свою долю, Gunvor избежала санкций.

«Лукойл» 30 октября сообщил, что Gunvor предложила выкупить его зарубежные активы. О планах продать их российская компания объявила после введения санкций США. Соединенные Штаты дали месяц на то, чтобы свернуть операции с «Лукойлом» и его «дочками», где компании принадлежит 50% и более. Ранее ограничения против «Лукойла» ввела Великобритания.

Торнквист заявлял тогда, что сделка по приобретению международного портфеля «Лукойла» станет «полным разрывом» компании с этими активами. Глава Gunvor исключал, что активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с российской компании. Reuters писал, что для покупки активов «Лукойла» трейдеру придется занять около $18 млрд.

У «Лукойла» есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран.

Акции «Лукойла» в начале утренней торговой сессии в пятницу упали на минимуме на 4,23%, до ₽5223 на фоне отзыва нефтетрейдером Gunvor своего предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла». В российской «Цифра Брокер» ранее отмечали, что справедливая стоимость всех зарубежных активов «Лукойла» оценивается в диапазоне $11,3 -12 млрд, однако из-за санкций реальная цена сделки, вероятно, могла бы быть ниже. 

Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
