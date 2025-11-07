Соглашение между SOCAR и Sinopec Engineering

В сообщении пресс-службы SOCAR говорится, что подписание состоялось по итогам встречи президента Госнефтекомпании Азербайджана Ровшана Наджафа с президентом Sinopec Engineering Чжан Синьмином.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе. Особое внимание было уделено сотрудничеству SOCAR с китайскими компаниями.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нефте- и газопереработки, нефтехимии, цифровизации, энергетического перехода, применения современных технологий переработки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам встречи между сторонами было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве», - говорится в сообщении.