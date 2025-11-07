Баку наводит порядок: аэропорт избавился от хаоса нелегальных такси

Новый порядок, касающийся оказания услуг такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев, стал прорывным шагом, направленным на борьбу с нежелательным для современного мегаполиса явлением, которое негативно сказывалось как на облике главной воздушной гавани Баку, так и на общем восприятии Азербайджана. Кардинальные меры против хаоса и назойливого навязывания услуг таксистами, наперебой предлагавшими потенциальным пассажирам цены, которые «Бог на душу положит», были вынужденными, но стали очень важной ступенью реформ с целью вписать транспортные услуги в правовые рамки, повысить качество, обеспечить безопасность и внести вклад в формирование позитивного имиджа столицы Азербайджана. Перемены эти, естественно, вызвали широкие общественные дискуссии, но, как выяснилось при доскональном изучении ситуации, попытки раздуть все это в негативном ключе больше всего предпринимали именно «бомбилы», на протяжении многих лет наживавшиеся на своем «бизнесе». Зачастую именно они, пользуясь возможностями социальных сетей, разворачивали кампанию по дискредитации и пытались навязать общественности ложные нарративы о том, что все эти меры нацелены на отстранение обычных таксистов, на некую монополизацию, чтобы «расчистить поле» для работы только одного оператора таксомоторных услуг в аэропорту, пророчили авиапассажирам массу неудобств, пугая разного рода сложностями.

Но, как говорится, время само разложило все «по полочкам»: никакого хаоса, никакой монополии – все цивилизованно, в рамках давно принятых правил и требований закона. В настоящее время пассажиры в аэропорту имеют доступ к автомобилям всех 4 основных компаний-операторов такси, соответствующим предъявляемым согласно законодательству требованиям к качеству и безопасности оказываемых услуг. Кроме того, для удобства прибывающих авиапассажиров в зоне прилета действуют специальные стойки заказа такси, где пассажир может заранее узнать фиксированную стоимость поездки в зависимости от направления. Можно также воспользоваться специальными мобильными приложениями. Напомним еще раз, что искусственно раздуваемое недовольство реформами в бакинском аэропорту было связано с тем, что многие водители, долгие годы работавшие на его территории по установленным ими самими правилам и с взятыми «с потолка» ценами, фактически оказались исключены из привычного «бизнеса». Проблема стихийных перевозчиков стала большим вызовом на пути наведения порядка на территории главных воздушных ворот страны: они активно предлагали свои услуги пассажирам прямо у выхода из терминала, создавая иллюзию альтернативного транспортного предложения, в реальности же создавали хаос, вводили людей в заблуждение относительно тарифов и тем самым портили общее впечатление от страны с первых же минут пребывания. Ситуация особенно обострялась в туристический сезон, когда количество прибывающих гостей многократно возрастает. Предлагаемая «зазывалами» стоимость поездки до города превышала разумные пределы порой в несколько раз, а качество услуг зачастую оставляло желать лучшего, имели место обман, попытки отказа от уже согласованной поездки в пользу более выгодного предложения. В результате страдали не только пассажиры, но и имидж самого аэропорта — самого современного в регионе.

Как мы отмечали в одной из предыдущих публикаций на эту тему (https://haqqin.az/news/362954), внедрение правил на основании соответствующих постановлений правительства нацелено на наведение порядка в этой сфере, как это повсеместно практикуется в передовых городах мира. Подобный подход соответствует политике крупнейших воздушных гаваней мира — от Лондона и Дубая до Стамбула и Сингапура, где регулирование рынка таксомоторных услуг и транспортных потоков - практика, давно ставшая нормой, неотъемлемая часть общей логистической системы, действующей в рамках установленных на территории аэропортов правил. Между тем в некоторых даже высокоразвитых странах мира власти многие годы тщетно пытаются провести реформы, чтобы предотвратить незаконный извоз и случаи мошенничества со стороны водителей, хотя идеи и предложения «на бумаге» есть давно. Так что успешный опыт азербайджанской столицы, в очень короткие сроки исправившей существовавшую долгие годы ситуацию, может служить примером эффективного подхода к решению проблемы. И причина ясна как день. Корень зла — это годами сформировавшаяся и как сорняк вросшая в повседневную жизнь недобросовестность местных таксистов.

Можно только представить, какой мощности и интенсивности натиск пришлось выдержать инициаторам этих изменений и операторам таксомоторных услуг в аэропорту Баку, чтобы пойти на вроде бы непопулярный на первый взгляд шаг, но это наверняка тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Ведь известные в истории непопулярные решения во многих сферах - от политики и экономики до технологий и бизнеса – были признаны эффективными с течением времени. Они требовали недюжинной отваги, дальновидности и даже готовности идти против течения, но, изначально столкнувшись с жесткой критикой и даже открытым сопротивлением специалистов и обычных людей, эти шаги затем проходили классический путь от скептицизма к признанию. Примеров можно привести множество: вакцинация или же трансплантация органов, экономическая политика, обязательное использование ремней безопасности или же запрет на курение в общественных местах. Касательно транспортной тематики можно вспомнить, например, периоды борьбы за создание пешеходных зон на фоне стремительной автомобилизации Европы. Есть такая цитата: «Проводить перемены — это как быть врачом: вы должны делать то, что правильно, а не то, что приятно. Самая тяжелая часть этого — бороться с мнением людей, которые выступают против здравого смысла».