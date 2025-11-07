Украине грозит «бесконечная война»

«Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО», - заявил он.

Украина столкнется с «бесконечной войной» и медленным сокращением территории, если Европа не усилит давление на Россию. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

Расмуссен также призвал к развертыванию европейских сил для защиты Украины до заключения соглашения о прекращении огня. Он заявил, что «коалиция желающих», надеющаяся сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в «коалицию выжидающих». «Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы столкнемся с бесконечной войной… Необходимы изменения в темпе и менталитете», - считает Расмуссен.

По его словам, надежные гарантии безопасности облегчат продвижение мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий. Расмуссен также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. При этом он подчеркнул, что все еще возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет «Томагавк» в Украину, если Германия будет готова стать «первопроходцем» и поставить Украине свои крылатые ракеты «Таурус».

По мнению аналитиков, Украина рискует потерять город Покровск в Донецкой области, где ВСУ уже более полутора лет сдерживают атаки со стороны россиян. Они отмечают, что захват Покровска может помочь РФ продвигать нарратив о том, что Россия наступает на поле боя и что война для Украины будет становиться только хуже, если она не согласится на условия Москвы для завершения военных действий.