Шариф едет в Баку

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7–8 ноября посетит Азербайджан с официальным визитом. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана, глава правительства примет участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«В ходе визита премьер-министр примет участие в официальных торжествах по случаю Дня Победы и проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основное внимание на переговорах будет уделено обзору всего спектра двусторонних отношений и определению новых направлений сотрудничества — в торговле, инвестициях, энергетике, обороне, образовании и региональном взаимодействии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.