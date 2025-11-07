USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Шариф едет в Баку

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7–8 ноября посетит Азербайджан с официальным визитом. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана, глава правительства примет участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«В ходе визита премьер-министр примет участие в официальных торжествах по случаю Дня Победы и проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основное внимание на переговорах будет уделено обзору всего спектра двусторонних отношений и определению новых направлений сотрудничества — в торговле, инвестициях, энергетике, обороне, образовании и региональном взаимодействии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.

Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
Битва за Покровск близка к завершению?
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция
00:09 4206
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az; все еще актуально
6 ноября 2025, 19:47 5678
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
07:37 2652
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
07:20 2226
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
01:57 5142
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 11151
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 7144

