Кямаледдин Гейдаров распорядился усилить режим работы МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурам и учреждениям Министерства даны поручения, направленные на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные нерабочие дни.

Приказ предусматривает оперативное реагирование на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также организацию работы по оперативному устранению возможных последствий таких ситуаций.