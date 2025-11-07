USD 1.7000
EUR 1.9561
RUB 2.0897
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Кямаледдин Гейдаров распорядился усилить режим работы МЧС

10:48 253

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурам и учреждениям Министерства даны поручения, направленные на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные нерабочие дни.

Приказ предусматривает оперативное реагирование на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также организацию работы по оперативному устранению возможных последствий таких ситуаций.

Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
11:06 186
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению?
11:11 237
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
10:34 584
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
09:59 1052
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция
00:09 4207
Путин собирает резервы для будущих войн
Путин собирает резервы для будущих войн Дмитрий Стратиевский комментирует для haqqin.az; все еще актуально
6 ноября 2025, 19:47 5678
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
07:37 2652
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
07:20 2227
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
01:57 5142
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 11152
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку все еще актуально
6 ноября 2025, 19:09 7144

