Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
В Эмиратах убили известного россиянина и его супругу

10:55

В Объединенных Арабских Эмиратах убиты известный криптовалютный мошенник Роман Новак и его супруга Анна.

По информации «Московского комсомольца», пара перестала выходить на связь с родственниками в России приблизительно месяц назад.

Утверждается, что преступники похитили чету с целью вымогательства, но не сумели получить желаемые средства и расправились с ними. Мобильные устройства жертв фиксировались в течение двух дней после исчезновения в районах Хатты и Омана, затем в Кейптауне (ЮАР), после чего связь прервалась.

Отец погибшей женщины в экстренном порядке вылетал в Дубай, где забрал своих несовершеннолетних внуков. Раскрытие преступления произошло при активном участии силовых структур. Все подозреваемые, также являющиеся гражданами России, уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Санкт-Петербург. Родственники погибших воздерживаются от публичных комментариев в связи с продолжающимся расследованием.

Российские СМИ пишут, что Роман Новак скрывался в Южной Африке после того, как обманул инвесторов на 500 миллионов долларов. Среди пострадавших оказались предприниматели из Китая и Ближнего Востока, а также украинские силовики и депутат Госдумы. Он собирал деньги у инвесторов, убеждая их в сотрудничестве проекта с крупными IT-компаниями.

Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии
11:06
Битва за Покровск близка к завершению?
11:11
Сколько добыто нефти и газа с «Нефтяных Камней»
10:34
Нефтетрейдер отказался от сделки с «Лукойлом»: акции упали
09:59
Демирташ курду рознь
00:09
Путин собирает резервы для будущих войн
6 ноября 2025, 19:47
Трамп увидел «большой прогресс» в завершении войны в Украине
07:37
Трамп объявил, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям
07:20
Трамп помешал планам ЛУКОЙЛа
01:57
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
6 ноября 2025, 23:09
ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти в Баку
6 ноября 2025, 19:09

