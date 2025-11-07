В Эмиратах убили известного россиянина и его супругу

По информации «Московского комсомольца», пара перестала выходить на связь с родственниками в России приблизительно месяц назад.

Утверждается, что преступники похитили чету с целью вымогательства, но не сумели получить желаемые средства и расправились с ними. Мобильные устройства жертв фиксировались в течение двух дней после исчезновения в районах Хатты и Омана, затем в Кейптауне (ЮАР), после чего связь прервалась.

Отец погибшей женщины в экстренном порядке вылетал в Дубай, где забрал своих несовершеннолетних внуков. Раскрытие преступления произошло при активном участии силовых структур. Все подозреваемые, также являющиеся гражданами России, уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Санкт-Петербург. Родственники погибших воздерживаются от публичных комментариев в связи с продолжающимся расследованием.

Российские СМИ пишут, что Роман Новак скрывался в Южной Африке после того, как обманул инвесторов на 500 миллионов долларов. Среди пострадавших оказались предприниматели из Китая и Ближнего Востока, а также украинские силовики и депутат Госдумы. Он собирал деньги у инвесторов, убеждая их в сотрудничестве проекта с крупными IT-компаниями.