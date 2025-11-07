USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Румыны и поляки испытывают турецкий «глаз в небе»

Румыния на протяжении двух недель испытывает турецкую систему воздушного наблюдения Merops, которую планируется включить в оперативные планы НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Йонуц Моштяну.

«Она (система Merops) уже какое-то время, около двух недель, находится в Румынии. Мы ее тестируем и собираемся интегрировать в оперативные структуры и планы», – заявил Моштяну в интервью телеканалу Digi24.

Глава Минобороны отметил, что аналогичные испытания системы проходят и в Польше. По словам Моштяну, это оборудование «успешно используется» и в Украине.

Как сообщает телеканал, система Merops может устанавливаться на автомобили среднего класса и с помощью искусственного интеллекта выявлять беспилотники даже сквозь облака, пыль и при наличии спутниковых помех.

По данным издания AP, НАТО намерена со временем развернуть систему вдоль всей восточной границы альянса, «чтобы в Москве даже не помышляли о ее пересечении». Merops также планируют использовать для защиты критически важных объектов.

Впервые система была представлена публике в 2022 году.

