Трамп: TRIPP усилит торговлю и развитие Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа») пройдет через экономически важный регион и будет способствовать росту торговли по другую сторону Каспийского моря, а также развитию стран Центральной Азии. Об этом Дональд Трамп сообщил на встрече с президентами стран Центральной Азии в Белом доме.

Он отметил, что проект стал возможен после подписания исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Это историческое соглашение также включает строительство нового «Маршрута Трампа». Это прекрасно. Они (Азербайджан и Армения - ред.) назвали его в честь меня. Я действительно это высоко ценю. На самом деле это большое соглашение. Это новый «Маршрут Трампа» для международного мира. Это дорога, проходящая через экономически важный регион мира, которая увеличит торговую деятельность на другой стороне Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии. Я уверен, что каждая страна, присутствующая здесь сегодня, принимая возможность, предоставленную нашим соглашением, воспользуется возможностями мира», — заявил президент США.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов, один из которых предусматривает запуск Зангезурского коридора — 42-километрового участка, проходящего по территории Армении, который теперь получил неофициальное название «Маршрут Трампа».

Кроме того, главы МИД двух стран парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.