Битва за Покровск близка к завершению?

В свою очередь, источник из украинской разведки утверждает, что баланс сил зависит не столько от географического положения, сколько от «вертикального доминирования». «Нужно понимать, кто контролирует высокие здания. Не так важно, что происходит на уровне земли», – пояснил он.

Согласно изданию, потеря Покровска была предсказуемым, но все же ощутимым ударом для Украины. Этот город также может стать важной базой для дальнейшего продвижения российских войск. Командир подразделения «Тайфун» сообщил, что Россия контролирует не менее 60% территории Покровска, в то время как оставшаяся часть остается спорной. По его словам, вся северная часть города является «серой зоной».

Наступление российских войск на Покровск в Донецкой области в конце октября сделало ситуацию в городе и соседнем Мирнограде почти безвыходной для Украины, и сейчас ее военные сражаются за позиции, пытаясь вывести свои силы из окружения. Об этом пишет издание The Economist.

Украина активно пытается восстановить контроль над ключевыми высотами на севере Покровска, чтобы разблокировать свои подразделения, окруженные россиянами на юге.

Ситуация в Мирнограде, расположенном неподалеку, не менее напряженная, пишет издание. Украинские войска рискуют оказаться в окружении. The Economist пишет, что коридор на севере начал закрываться 26 октября, когда российские войска вошли в район Родинского. Их выбили, но затем они вернулись.

«Украинцы сдерживают попытки россиян закрыть кольцо, которое сейчас составляет всего несколько километров в ширину», – говорится в статье.

При этом российская армия продолжает преобладать как по численности войск, так и по количеству вооружений. Россия продолжает наращивать свои силы в этом направлении, отмечает издание.

Кроме того, как отмечают авторы, российская армия превосходит украинскую в борьбе с дронами. На этом участке фронта Украина развернула рекордное количество дроновых отрядов, но у россиян больше ресурсов. Российские дроны следят за ключевыми маршрутами снабжения украинских войск и могут проникать на несколько километров вглубь территории благодаря большему количеству аппаратов дальнего радиуса действия. Это позволяет им почти безнаказанно уничтожать украинских операторов беспилотников.

Неизвестно, сможет ли Россия поддерживать такой уровень атак. Однако ожидаемый крах обороны Покровска свидетельствует о том, что российская армия нашла стратегию, которая «хоть и является ужасной, но эффективной», пишет The Economist.

В свою очередь, ABC News сообщает, что Покровск стал ключевым объектом многолетних усилий России по контролю всей Донецкой области. Украинская армия все еще удерживает оборону города, однако его падение станет одним из самых серьезных поражений для Киева с марта, когда ВСУ были вынуждены выйти из Курской области РФ. Как пишет издание, россияне близки к перерезанию главных дорог, ведущих в Покровск. Ключевые линии снабжения в город уже находятся под обстрелами российских дронов. Это делает поставки опасными и сложными. К тому же такая ситуация угрожает способности украинских войск отступить.

«Украинцы вполне могли бы продолжать оборону за пределами Покровска и Мирнограда», – полагает эксперт OSINT Паси Пароинен из финской организации Black Bird Group.

По его словам, городские центры «обычно являются неплохими тактическими оборонительными позициями». При этом он подчеркнул, что «когда вы уже окружены с трех сторон, а ваши линии связи перерезаны или нарушены так же сильно, как сейчас там, то эти позиции становятся обузой и просто истощают украинские ресурсы».

По мнению Пароинена, отступление ВСУ может даже улучшить перспективы Киева. Однако любые попытки отступления может осложнить постоянная угроза беспилотников, поэтому, вероятно, украинские силы будут вынуждены прорваться на запад от города, используя свои маршруты снабжения, находящиеся под обстрелом, говорится в материале. Если отступить оттуда не удастся, в окружении может оказаться большое число украинских военных.

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что захват Покровска станет для российской армии пирровой победой – бои за город оказались одними из самых кровавых во всей войне.

Украинские солдаты сообщают, что россияне продвигаются небольшими группами – по несколько сотен человек, которые закрепляются в подвалах и руинах домов. Над Покровском постоянно гудят дроны, и, по словам одного из офицеров, «на каждый украинский беспилотник приходится до десяти российских».

«Они доминируют в небе – гул дронов никогда не прекращается, даже на секунду», – рассказал офицер 25-й воздушно-десантной бригады.

По оценкам аналитиков, Покровск может пасть в течение нескольких недель, хотя темпы российского наступления остаются медленными.

WSJ отмечает, что многие украинские подразделения в Покровске сильно недоукомплектованы – некоторые имеют лишь 20% от штатной численности.

Один из украинских офицеров отметил, что пришло время отступить из города: «Потери того не стоят. Они просто бессмысленны. Нет ни одного варианта, даже с большим количеством подкреплений, чтобы мы вернули себе город».

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что падение города не является неизбежным. «Украина все еще имеет шанс истощить россиян, понеся меньшие потери», – полагает он.

Издание отмечает, что захват Покровска стал бы самым большим успехом российской армии с 2023 года и дал бы Москве символическую победу на фоне заявлений российского президента Владимира Путина о «неизбежном поражении Киева».