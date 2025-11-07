USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Азербайджанский медицинский университет расширяет сотрудничество с вузами Узбекистана

12:57 326

Делегация АМУ посетила Самаркандский государственный медицинский университет (СГМУ) и Ташкентский государственный медицинский университет (ТГМУ).

В первой части визита делегация побывала в Самаркандском государственном медицинском университете. Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли выступил на открытии международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы хирургии и онкологии основных локализаций», соорганизатором которой является СГМУ.

На встрече ректоров СГМУ и АМУ было подчеркнуто, что тесное сотрудничество между двумя высшими учебными заведениями успешно реализуется. Отмечено, что между вузами действует меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, в рамках которого регулярно осуществляется обмен студентами и преподавателями, взаимные командировки и совместные научные проекты.

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подчеркнул важность визита: «Наши отношения с Самаркандским медицинским университетом основаны на взаимном уважении и доверии. Мы уверены в дальнейшем расширении сотрудничества в области обучения, научных исследований и инновационных проектов».

Ректор Самаркандского медицинского университета профессор Жасур Ризаев выразил удовлетворение встречей с азербайджанскими коллегами: «Сотрудничество с Азербайджанским медицинским университетом представляет нам широкие возможности для повышения качества обучения и усиления международного обмена опытом. Отрадно, что наши студенты, которые приезжают из Узбекистана на практику в АМУ, довольны условиями обучения и профессиональной средой вашего вуза. Это яркий пример плодотворных результатов нашего партнерства».

В ходе визита делегация АМУ ознакомилась с учебными корпусами университета, кафедрами, клинической базой, музеями, Симуляционным центром. На встречах состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в области образования и научно-исследовательской деятельности.

Затем делегация АМУ посетила ТГМУ. Ректор университета Шухрат Боймуродов отметил, что очень рад видеть в ТГМУ делегацию во главе с ректором АМУ. Рассказывая об истории создания ТГМУ, ректор отметил, что университет основан в 2025 году на базе Ташкентской медицинской академии, Ташкентского института педиатрии и Ташкентского стоматологического института.

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что ранее сотрудничество с вышеуказанными учреждениями было успешно реализовано, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет продолжено и с новосозданным ТГМУ.

В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между АМУ и ТГМУ. Меморандум предусматривает проведение совместных научно-исследовательских проектов, обмен учеными и специалистами, профессиональное развитие сотрудников, обмен академическим и административным персоналом, обмен бакалаврами, магистрами и резидентами, проведение совместных семинаров, конференций и встреч.

Далее состоялась встреча между профессором Гераем Герайбейли и профессорско-преподавательским составом и студентами кафедры психиатрии ТГМУ. Широко обсуждались вопросы преподавания, клинической и научной деятельности и программ обмена.

Делегация АМУ также ознакомилась с кафедрами, библиотекой, Центром электронной регистрации и Симуляционным центром ТГМУ.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 55
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 297
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4746
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7661
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 819
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 657
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 478
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1093
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 974
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4430
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4008

