Азербайджанский медицинский университет расширяет сотрудничество с вузами Узбекистана

В первой части визита делегация побывала в Самаркандском государственном медицинском университете. Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли выступил на открытии международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы хирургии и онкологии основных локализаций», соорганизатором которой является СГМУ.

На встрече ректоров СГМУ и АМУ было подчеркнуто, что тесное сотрудничество между двумя высшими учебными заведениями успешно реализуется. Отмечено, что между вузами действует меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, в рамках которого регулярно осуществляется обмен студентами и преподавателями, взаимные командировки и совместные научные проекты.

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подчеркнул важность визита: «Наши отношения с Самаркандским медицинским университетом основаны на взаимном уважении и доверии. Мы уверены в дальнейшем расширении сотрудничества в области обучения, научных исследований и инновационных проектов».

Ректор Самаркандского медицинского университета профессор Жасур Ризаев выразил удовлетворение встречей с азербайджанскими коллегами: «Сотрудничество с Азербайджанским медицинским университетом представляет нам широкие возможности для повышения качества обучения и усиления международного обмена опытом. Отрадно, что наши студенты, которые приезжают из Узбекистана на практику в АМУ, довольны условиями обучения и профессиональной средой вашего вуза. Это яркий пример плодотворных результатов нашего партнерства».

В ходе визита делегация АМУ ознакомилась с учебными корпусами университета, кафедрами, клинической базой, музеями, Симуляционным центром. На встречах состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в области образования и научно-исследовательской деятельности.