Израильтяне против тоннелей

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал приказ вооруженным силам страны уничтожить все тоннели в секторе Газа. Об этом сообщает Haaretz.

«Нет тоннелей, нет и ХАМАС», — написал Кац в сети X.

Запись была сделана после ночного заседания правительства, на котором обсуждались действия Израиля в отношении 200 палестинских радикалов, оказавшихся в Рафахе.

Министр обороны Исраэль Кац признался, что ранее рассматривал возможность высылки членов ХАМАС, «застрявших» в туннелях. Однако после ряда инцидентов во время перемирия, в результате которых погибли трое израильских военнослужащих, он изменил свою позицию и снял этот вариант с повестки.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Кац обратились к начальнику Генштаба Эялю Замиру: «Мы правильно поняли, что вы поддерживаете их выдворение из Рафаха с обеспечением безопасного прохода в «желтую зону»?

Замир резко возразил: «Кто такое сказал? Я категорически против. Единственный безопасный проход, который я готов им обеспечить, – это в нижнем белье и в наручниках, с повязками на глазах в тюрьму «Сде-Тейман».