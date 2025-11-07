С чем Орбан едет к Трампу?

В попытке добиться исключения из санкций против России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит американскому президенту Дональду Трампу заключить контракты на закупку в США сжиженного природного газа и ядерного топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в Вашингтоне, куда Орбан прибудет сегодня, 7 ноября, будет обсуждаться контракт на $100 млн с американской Westinghouse Electric Co.

Соглашение обеспечит поставки ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которая сейчас снабжается за счет энергоносителей из России, рассказал источник. Венгерская сторона предложит также заключить контракт о закупке американского СПГ в течение следующих пяти лет на $600 млн.

Еще одним предложением Орбана станет меморандум о закупке Венгрией до десяти малых модульных реакторов, сумма сделки оценивается в $20 млрд, пишет Bloomberg.

По словам источников Bloomberg из числа венгерских чиновников, предложение также будет включать оборонные контракты и «некоторое финансовое соглашение».

Представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства заявил, что у Трампа хорошие отношения с Орбаном и они планируют обсудить вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Встреча президента США и премьера Венгрии в Вашингтоне станет первой после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Накануне визита венгерский премьер заявил, что рассчитывает на дружественный тон встречи, но признал: «Любые дипломатические переговоры сложны». По его словам, отсутствие соглашения об освобождении от санкций будет означать «тяжелые времена» для венгерской экономики.

О планах добиться для Венгрии исключений из американских санкций Орбан заявил после того, как США внесли в черный список «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», а также их дочерние компании.

О решении американский Минфин объявил 22 октября и дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.